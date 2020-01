Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, considerou hoje que a sua equipa deve impedir o Benfica de ter bola para discutir e vencer o jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

Os vitorianos, disse o técnico, vão lutar pelos três pontos na receção à turma da Luz, líder do campeonato, com 39 pontos em 42 possíveis - perdeu apenas com o FC Porto (2-0) -, mas, para os alcançarem, vão precisar de manter a "identidade" ofensiva apresentada ao longo da época, sem perderem o equilíbrio dentro de campo.

"Vamos procurar ser o mais equilibrados possível e tirar a bola ao Benfica, porque é uma equipa forte com bola e nas transições. Se quisermos discutir o jogo, teremos de ter muita bola. (...) Ao tirar a bola a equipas com bastante competência a nível ofensivo, poderemos estar mais perto do nosso objetivo", afirmou, na conferência de antevisão ao encontro marcado para as 20:30, em Guimarães.