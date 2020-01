Actualidade

O preço do barril de Brent subiu hoje de manhã 4% no mercado de Londres devido à tensão entre Estados Unidos e Irão após o ataque norte-americano que provocou a morte de um general iraniano em Bagdad.

O barril de petróleo Brent para entrega em março subiu para 69,50 dólares, o nível mais alto desde que alcançou os 69 dólares no passado dia 17 de setembro.

Ao início do dia, o Brent, de referência na Europa, negociava a 68,17 dólares, 2,90% acima do preço de encerramento no dia anterior, devido ao receio de uma escalada da tensão.