Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, sublinhou hoje que a equipa está empenhada e preparada para ter um bom regresso às competições este sábado, diante do Vitória de Guimarães, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol.

"Esta oportunidade de fazer um ano [como treinador do Benfica] é fantástica. É momento de olhar para o conta-quilómetros e começa tudo do zero. Mudou muita coisa, mas não muda a nossa mentalidade. É um recomeço difícil", disse o técnico, na conferência de imprensa realizada no centro de estágio no Seixal, vincando: "Acredito que a equipa está concentrada, motivada, com vontade de voltar às boas exibições e de ter uma reentrada como temos feito".

Na primeira partida de 2020, os campeões nacionais, que não jogam há cerca de duas semanas, visitam os vimaranenses, que ocupam o quinto lugar, com 21 pontos, e Bruno Lage não poupou elogios ao conjunto minhoto, destacando ainda o papel do treinador Ivo Vieira no bom desempenho do clube na presente época.