Actualidade

As obras da plataforma logística em Lagueirões, em Valongo, deverão ser retomadas na segunda-feira depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Penafiel ter "indeferido a providência cautelar interposta pelos moradores", disse hoje à Lusa fonte da autarquia.

"O tribunal indeferiu a providência cautelar interposta pelos moradores da zona dos Lagueirões, em Valongo. Assim, já podem ser retomadas as obras nos terrenos localizados junto à Rua Álvares Cabral", refere a comunicação da câmara do distrito do Porto.

A decisão do TAF acontece cinco meses depois de a União de Moradores do Lugar de Lagueirões ter avançado com uma providência cautelar para parar as obras de construção da plataforma logística que decorreram até agosto.