Actualidade

A azáfama é constante a bordo do Sagres, onde se ensaiam cerimónias, abastecem-se depósitos e se dão os últimos retoques na estrutura do navio-escola que, no domingo, inicia a viagem que Fernão de Magalhães realizou há 500 anos.

A missão está enquadrada no programa das comemorações do V Centenário da Circum-Navegação do navegador português Fernão de Magalhães, que arranca no domingo após a cerimónia de largada que contará com a presença do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa irá entregar à tripulação a bandeira que os atletas portugueses irão utilizar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde o navio atracará em 18 de julho.