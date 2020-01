Actualidade

O ano de 2019 "terá sido o melhor de sempre para a atividade turística no Centro" do país, tendo sido registados aumentos sustentados no número de dormidas e nas receitas, anunciou hoje a Turismo Centro.

"O crescimento registado pela procura do Centro de Portugal enquanto destino é verdadeiramente notável. Ano após ano, temos assistido a uma taxa de crescimento superior à média nacional e os dados de que já dispomos apontam para a certeza de que 2019 será mais um ano de recordes", refere o presidente daquela entidade regional, Pedro Machado.

Os números finais da atividade turística de 2019 ainda não foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas a Turismo Centro garante que "os dados já existentes demonstram que 2019 terá sido o melhor ano de sempre para a atividade turística" na região.