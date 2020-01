Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com um recuo no índice PSI20 de 0,45% para 5.242,13 pontos, apesar da subida de 2,40% na Galp, que acompanhou o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada. As descidas foram lideradas pelo BCP, que caiu 2,89% para 0,20 euros, enquanto a Galp se destacou nas subidas, avançando para 15,34 euros, seguindo a valorização do petróleo devido ao aumento da tensão no Médio Oriente.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,24% e Paris registou uma ligeira subida de 0,04%, mas Frankfurt caiu 1,25% e Madrid perdeu 0,46%.