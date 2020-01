Actualidade

O lateral André Almeida regressou hoje aos convocados do Benfica, integrando a lista do treinador Bruno Lage para a visita deste sábado ao Vitória de Guimarães, em encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Na convocatória revelada no site oficial do clube da Luz figuram 19 jogadores, mais um do que na lista formulada para o desafio da jornada anterior, que culminou numa vitória por 4-0 sobre o Famalicão, no Estádio da Luz, em 14 de dezembro.

O Benfica ainda jogaria posteriormente com Sporting de Braga (2-1) e Vitória de Setúbal (2-2), mas em partidas referentes à Taça de Portugal e Taça da Liga, respetivamente.