Actualidade

Centenas de toneladas de terras e inertes foram despejadas numa zona classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), junto ao rio Sorraia, no Porto Alto, confirmou hoje o presidente da junta de freguesia de Samora Correia.

Augusto Marques disse à Lusa que a denúncia feita pelos eleitos do movimento independente "Mais para Todos", na Assembleia de Freguesia de Samora Correia, de existência de um aterro naquele local "sem qualquer tipo de licenciamento ou autorização" da Agência Portuguesa do Ambiente, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e da Câmara de Benavente (distrito de Santarém), corresponde à verdade.

O autarca, que é também tesoureiro da Fundação Padre Tobias, proprietária do terreno em causa, disse à Lusa que foi dada uma autorização para uma deposição temporária de terras, tendo o empreiteiro procedido a um aterro sem disso dar conhecimento à instituição.