A PSP montou um dispositivo de segurança para o Sporting-FC Porto, da 15.ª jornada da Liga de futebol, que se estende do estádio José Alvalade à baixa e espera cerca de 2.500 adeptos do FC Porto.

O clássico de domingo é considerado pela PSP de 'alto risco', razão pela qual vai mobilizar efetivos da divisão policial da área, da divisão de trânsito, equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e reação imediata, além do reforço da unidade especial de polícia".

"Vamos ter efetivos a atuar antes, durante e depois do jogo se realizar e o dispositivo abarca uma rede de segurança que se estende do estádio, o seu interior e as suas imediações, até à baixa da cidade, com vigilância e acompanhamento dos adeptos na rede de metropolitano, nomeadamente, e que inclui diversas valências da polícia", afirmou o subintendente Francisco Alves em conferência de imprensa.