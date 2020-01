Actualidade

O Comité de Política Monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos espera que a atividade económica tenha uma expansão sustentada nos próximos tempos, de acordo com as minutas da reunião de dezembro, hoje divulgadas.

"Em geral, os participantes [na reunião] esperam uma expansão sustentada da atividade económica, condições fortes do mercado de trabalho, e a inflação próxima do objetivo de 2% do Comité como os resultados mais prováveis", pode ler-se nas minutas da reunião de 10 e 11 de dezembro de 2019, hoje divulgadas.

De acordo com o documento, "esta perspetiva reflete, pelo menos em parte, o apoio providenciado pela atual orientação de política monetária".