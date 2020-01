PSD

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz afirmou hoje que entra na última semana de campanha para as eleições internas do partido do dia 11 com "enorme otimismo".

"É com enorme expectativa, mas com enorme otimismo que encaro esta última semana de campanha, porque esse otimismo vem da energia que me foi transmitida por milhares de militantes com quem eu estive, com quem eu falei, quem ouvi, e é essa energia que tenho para iniciar esta última semana de campanha", disse.

Pinto Luz falava em Macedo de Cavaleiros, à margem de uma reunião com militantes do distrito de Bragança, onde realçou o périplo que tem feito "de norte a sul do país, nas ilhas, visitando, conhecendo muitos militantes".