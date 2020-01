PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro disse na sexta-feira que "não é do interesse nacional" ter um partido social-democrata "silencioso" e "passivo", porque o país precisa de "uma voz forte" que faça de "contrapeso" ao PS.

"O que é que ganha o país com a hesitação, com a confusão, com a perceção de subalternidade do PSD? O país não ganha nada, o país perde", afirmou o candidato.

Luís Montenegro falava numa sessão de esclarecimento com militantes, realizada na noite de sexta-feira, no auditório do Paço da Cultura da cidade da Guarda.