EUA/Irão

Milhares de iraquianos gritaram hoje "Morte à América", no cortejo fúnebre do principal general iraniano e de um chefe paramilitar iraquiano, mortos na sexta-feira num ataque aéreo dos Estados Unidos ordenado por Donald Trump.

As cerimónias fúnebres realizaram-se no distrito de Kazimiya, no norte de Bagdad, que abriga um famoso santuário xiita.

De acordo com agências internacionais, muitos dos presentes estavam vestidos de preto e levavam consigo bandeiras iraquianas e bandeiras de milícias apoiadas pelo Irão.