Actualidade

A arquiteta paisagista e engenheira agrónoma Teresa Andresen venceu a 1.ª edição do Prémio Gonçalo Ribeiro Telles, destinado a uma personalidade que se tenha destacado pelo seu trabalho no ambiente e na paisagem, anunciou hoje a organização.

Teresa Andresen é presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos e membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo dirigido o Instituto da Conservação da Natureza (1996-1998), o Parque da Fundação Serralves (2007-2009) e o Jardim Botânico do Porto (2007-2014).

O Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o Ambiente e a Paisagem será entregue na sexta-feira, em Lisboa, e é uma iniciativa do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (no qual Teresa Andresen se licenciou e foi professora), da Causa Real, da Ordem dos Engenheiros e da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (da qual a premiada foi presidente).