Actualidade

O candidato à presidência do Governo espanhol, Pedro Sánchez, acusou a "bancada da direita" de negar-se a facilitar a governabilidade do país, criticando-a por anunciar os "piores presságios" para Espanha, ao mesmo tempo que "se recusa a evitá-los".

"Não compartilho dos seus terrores", afirmou Pedro Sánchez durante o seu discurso do debate de investidura, no congresso dos deputados, garantindo que "o PSOE é um partido espanhol formado por compatriotas" que com "sucessos e erros tem contribuído para melhorar a vida das pessoas".

Sánchez insistiu que a direita se "equivoca quando põe em dúvida o compromisso da esquerda com Espanha" e acrescentou que se os temores da direita "não são fingidos", então não consegue compreender por que razão esta "não mexe um dedo para que não ocorram".