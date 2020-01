Actualidade

O consultor da Capital Economics que segue a economia de Angola considerou à Lusa que o congelamento das contas de Isabel dos Santos não terá um impacto macroeconómico relevante, sinalizando o ímpeto reformista do Governo.

"Congelar os ativos de Isabel dos Santos, filha do antigo Presidente de Angola, como parte do combate à corrupção, não deverá ter um grande impacto macroeconómico, mas sinaliza a seriedade do ímpeto reformista do Presidente Lourenço", disse Virág Fórizs.

"Outro exemplo do programa de reformas a favor dos empresários é a transição para um regime cambial mais flexível, o que, em conjunto, vai melhorar o ambiente empresarial e as perspetivas de evolução do país a longo prazo", disse Virág Fórizs.