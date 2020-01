Actualidade

(CORREÇÃO DO 1.º E ÚLTIMO PARÁGRAFOS) Lisboa, 03 jan 2020 (Lusa) - O Metropolitano de Lisboa anunciou hoje que as obras de ampliação e reformulação da estação de Arroios vão arrancar após a assinatura do auto de consignação, em janeiro, devendo estar concluídas a meio de 2021.

"[...] Trata-se de um procedimento que dará início formal à obra nos termos legais aplicáveis, estando previsto que a mesma tenha uma duração de 18 meses, após a data da consignação", escreve a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Na nota, a empresa afirma que a assinatura do auto de consignação "ocorrerá ainda no corrente mês".