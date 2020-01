Actualidade

A Águas do Alto Minho, empresa de gestão de redes de água em baixa e saneamento, vai investir mais de 33 milhões de euros nos próximos três anos em sete concelhos da região, informou hoje a administração.

A Águas do Alto Minho é detida em 51% pela Águas de Portugal (AdP) e em 49% por sete municípios do distrito de Viana do Castelo (Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira), que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

Três concelhos do distrito - Ponte da Barca, Monção e Melgaço - reprovaram a constituição daquela parceria.