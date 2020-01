Óbito/Castro Caldas

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, destacou hoje o "enorme intelecto, vasta cultura e afabilidade do trato" do antigo ministro da Defesa e ex-deputado Júlio Castro Caldas, apresentando as condolências à família e aos amigos pela sua morte.

"E´ com enorme consternação que tomo conhecimento do falecimento, aos 76 anos, de Júlio Castro Caldas, antigo ministro da Defesa do XIV Governo Constitucional, liderado por António Guterres, e deputado, entre 1979 e 1983, eleito pelo PSD no círculo eleitoral de Viana do Castelo", pode ler-se numa mensagem de pesar de Ferro Rodrigues, enviada à agência Lusa.

Do convívio ao longo dos anos, quer como colega de Governo, quer como deputado, o presidente da Assembleia da República destaca o "enorme intelecto e vasta cultura, mas também a afabilidade do trato" de Castro Caldas.