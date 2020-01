OE2020

O secretário-geral do PS observou hoje que os compromissos eleitorais do partido "têm de ser o critério" na gestão de recursos do Orçamento do Estado, para alcançar o "equilíbrio entre as diferentes prioridades e as diferentes necessidades".

"Tem de haver um equilíbrio entre as diferentes prioridades e as diferentes necessidades que o país enfrenta. E o critério para isso é muito claro: tem a ver com os compromissos que assumimos com os portugueses, de melhorar rendimentos, aumentar o investimento, melhorar serviços públicos, combater as alterações climáticas, gerir a transição para sociedade digital", afirmou António Costa no Porto, no discurso de abertura da reunião da Comissão Nacional.

"Tem de ser este o critério para a alocação dos recursos disponíveis no Orçamento do Estado [OE]. Se continuarmos a fazer isto de forma equilibrada, como fizemos na anterior legislatura, poderemos olhar para trás dizendo que palavra dada foi palavra honrada", acrescentou.