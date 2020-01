EUA/Irão

Duas bombas de morteiro caíram hoje na zona verde de Bagdad, onde está localizada a embaixada dos Estados Unidos, que foi cercada e atacada na terça-feira por milhares de simpatizantes do regime do Irão, disseram as autoridades iraquianas.

Para já, não foi identificada a origem do ataque e não há indicações dos danos provocados pelas explosões, que terão ocorrido numa zona onde estão estacionadas forças militares norte-americanas.

A embaixada norte-americana em Bagdad aguarda a chegada de várias centenas de soldados que foram destacados para proteger a sua chancelaria no Iraque, no momento em que cresce o sentimento antiamericano após o ataque aéreo dos Estados Unidos da América (EUA) que vitimou o comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Qassem Soleimani.