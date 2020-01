Actualidade

As chuvas que caíram hoje durante 12 horas consecutivas sobre a província angolana de Luanda provocaram mais de 140 inundações e o desalojamento de 250 famílias, segundo um balanço provisório dos bombeiros.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, as zonas mais afetadas foram os municípios de Viana, Cacuaco, Talatona e Belas.

Foram registadas inundações em 148 residências, bem como em ruas, nalguns casos devido ao transbordo das bacias de retenção das águas.