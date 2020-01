Actualidade

O Benfica somou hoje o 12.º triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada.

O argentino Franco Cervi marcou, aos 22 minutos, o único golo da partida e permitiu ao Benfica consolidar a liderança, com 42 pontos, mais sete do que o FC Porto, segundo classificado, que no domingo visita o Sporting.

O Vitória de Guimarães, que interrompeu uma série de três jogos sem perder, segue provisoriamente no quinto lugar, com 21 pontos.