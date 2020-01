Actualidade

Pelo menos 22 pessoas morreram na sequência do desabamento, na sexta-feira, de um prédio em construção no sudoeste do Camboja, anunciaram hoje as autoridades locais.

O desabamento, que ocorreu na tarde de sexta-feira no município de Kep, a cerca de 160 quilómetros da capital, Phnom Penh, provocou ainda pelo menos 23 feridos, de acordo com a agência de notícias Xinhua, que cita autoridades municipais.

Todas as vítimas eram trabalhadores de construção civil e familiares.