Os incêndios florestais no sudeste da Austrália provocaram no sábado mais um morto, obrigaram à retirada de milhares de pessoas e causaram "danos consideráveis", anunciaram hoje as autoridades locais.

Centenas de propriedades foram destruídas pelas chamas e um homem morreu por insuficiência cardíaca em Nova Gales do Sul, indicou, em conferência de imprensa, a chefe de governo de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.

Pelo menos 24 pessoas morreram desde setembro na sequência dos incêndios florestais que estão a devastar o país.