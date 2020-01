Actualidade

O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para dirigir hoje o clássico entre Sporting e FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Jorge Sousa, de 44 anos e internacional desde 2006, que já esteve em quatro jogos entre 'leões' e 'dragões', dois no recinto 'verde e branco', vai arbitrar o seu sétimo encontro no principal escalão esta temporada, o 11.º em todas as competições nacionais.

O árbitro da associação do Porto vai dirigir o Sporting pela segunda vez em 2019/20, depois de ter estado no empate dos lisboetas no terreno do Boavista (1-1), na quinta jornada, quando expulsou Bruno Fernandes, aos 90+1 minutos, por acumulação de cartões amarelos.