Actualidade

A designer portuguesa Ana Maia está a criar um projeto para repensar a cultura do trabalho e influenciar líderes do mundo organizacional, de forma a criar experiências mais inclusivas e diminuir os efeitos negativos do stress na saúde.

Residente na Holanda desde 2005, Ana trabalhou nos últimos anos em design de produtos digitais, área cuja evolução foi acompanhando, e também lhe interessou a influência da antropologia enquanto disciplina para a relação designer/utilizador.

"O projeto começou a germinar no meu subconsciente depois de experiências frustrantes no local de trabalho, numa grande empresa comercial. O stress aumentava, e eu continuava, sem dar conta, ignorava os sinais físicos, mentais e emocionais. Saí da empresa de forma reativa, pois já não aguentava mais", recordou, em entrevista à agência Lusa.