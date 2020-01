Actualidade

A entrada dos 2.500 adeptos do FC Porto no Estádio José Alvalade decorreu sem incidentes, afirmou hoje a subcomissária da PSP Ana Carvalho, destacando a presença nas bancadas 45 minutos antes do jogo de futebol com o Sporting.

"Até ao momento não há qualquer incidente a registar. Houve alguns adeptos que fizeram algum retardamento na entrada, mas pouca gente. De momento já se encontram a entrar pela mesma porta dos adeptos do Sporting. Não há qualquer incidente", afirmou Ana Carvalho.

O Sporting terceiro classificado da I Liga, com 26 pontos, defronta hoje o FC Porto, segundo, com 35, em jogo da 15.ª jornada que tem início marcado para as 17:30 horas e que será arbitrado pelo portuense Jorge Sousa.