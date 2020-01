Actualidade

O ex-primeiro-ministro social democrata Zoran Milanovic deverá vencer as eleições presidenciais da Croácia, com 53% dos votos, de acordo com as primeiras projeções após o fecho das urnas das eleições que se realizaram hoje.

Se as projeções divulgadas pelas estações televisivas estiverem certas, Milanovic derrotará a atual Presidente, Kolinda Grabar-Kitarovic, apoiada pelo partido conservador no Governo, HDZ, que ficará com 46,7% dovos votos, num total de 3,8 milhões de eleitores.

Contudo, nenhum dos candidatos assume ainda estas estimativas como seguras e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gordan Grlic Radman, disse que todos os cenários estão ainda em aberto.