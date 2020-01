Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou no domingo o Iraque com sanções "muito fortes" caso as tropas norte-americanas sejam obrigadas a sair do país, na sequência do voto no parlamento iraquiano.

"Se nos pedirem efetivamente para sairmos, se não o fizermos numa base muito amigável, vamos impor sanções como nunca viram", declarou Donald Trump, a bordo do avião Air Force One.

As sanções ao Iraque vão fazer "parecer as sanções ao Irão como quase fracas", acrescentou.