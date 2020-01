Actualidade

O índice Nikkei da bolsa de Tóquio caiu hoje 1,91% no fecho da sessão para se situar nos 23.204,86 pontos, numa primeira reação do mercado às novas tensões no Médio Oriente.

Também o segundo indicador, o Topix, perdeu 1,39% para 1.697,49 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio.