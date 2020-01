Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,49% para 5.216,51 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um recuo no índice PSI20 de 0,45% para 5.242,13 pontos, apesar da subida de 2,40% na Galp, que acompanhou o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada.