Actualidade

Alain Bauer, ex-conselheiro de segurança do Presidente francês Nicolas Sarkozy, defende que as maiores mudanças na análise e investigação de ameaças terroristas em França não foram motivadas pelos ataques ao Charlie Hebdo, mas as redações continuam a ser "alvos simbólicos".

"As grandes alterações em relação aos serviços de informações e alertas de terrorismo já tinham começado antes deste ataque [07 de janeiro de 2015] e acabaram por ser aceleradas após os ataques ao Bataclan [novembro 2015]. A ideia de Michel Rocard [ex-primeiro-ministro entre 1988 e 1991] de considerar a luta antiterrorista como um problema global foi retomada por Sarkozy depois reforçada por Manuel Valls [ex-primeiro-ministro entre 2014 e 2016] ", considerou Alain Bauer, ex-conselheiro de segurança de Nicolas Sarkozy, questionado pela Lusa.

Para este criminologista, os jornalistas continuam a ser "alvos simbólicos", embora para quem comete este tipo de atos, como os irmãos Kouachi, que perpetraram o ataque ao Charlie Hebdo, a "sobremediatização" dos ataques permite utilizar qualquer alvo para ampliar as suas mensagens.