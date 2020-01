OE2020

O ministro das Finanças disse hoje, no parlamento, que "o país não se pode cansar de cumprir" contas públicas equilibradas e que eventuais novas medidas têm de ser compensadas, para que ganhos políticos não ponham em causa o orçamento.

"Aqueles que querem desafiar o caminho da responsabilidade têm apenas de dizer quais as despesas que querem cortar ou quais os impostos que querem subir, ou ambos. A estabilidade e a confiança dos portugueses não podem ser sacrificadas pela tentativa de ganho político imediato", disse Mário Centeno na intervenção de abertura da sua audição na comissão de orçamento e finanças, para debate da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Segundo o governante, o "país não se pode cansar de cumprir" e tem o "dever e a responsabilidade de manter a credibilidade que conquistou".