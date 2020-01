EUA/Irão

As autoridades chinesas consideraram hoje que a "pressão máxima" exercida pelos Estados Unidos está na raiz das renovadas tensões com o Irão, após um ataque executado por Washington que resultou na morte de uma das principais figuras do regime iraniano.

O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang respondeu assim, em conferência de imprensa, a uma questão sobre a decisão de Teerão de abdicar das limitações impostas ao seu programa nuclear pelo acordo de 2015.

"Embora o Irão seja obrigado a quebrar com o acordo devido a fatores externos, [Teerão] mostrou moderação", considerou o porta-voz.