Dakar2020

O piloto do botsuana Ross Branch (KTM) venceu hoje em motas a segunda etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, que ligou Al Wajh a Neom, na distância de 393 quilómetros, com Paulo Gonçalves na 12.ª posição.

O 'Ferrari de Kalahari', como é conhecido, gastou 3:39.10 horas a percorrer a especial e bateu o novo líder da categoria, o britânico Sam Sunderland (KTM) por 1.24 minutos, e o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) por 2.21.

Na geral, Sunderland é o novo líder, com 1.18 minutos de avanço para Quintanilla e 1.32 sobre o argentino Kevin Benavides (Honda), enquanto Gonçalves, que chegou a 9.32 de Branch, é 14.º, a 13.10.