Sporting

O antigo preparador físico do Sporting Márcio Sampaio classificou hoje de "surreal" a reunião entre a equipa técnica liderada por Jorge Jesus e o então presidente Bruno de Carvalho, na véspera do ataque à academia de Alcochete.

"Foi uma reunião surreal, pela quantidade de coisas que foram ditas. A reunião serviu para o presidente dizer que era o fim da linha, que não tínhamos mais condições para continuar, e para justificar o que tinha acontecido entre jogadores e adeptos na Madeira. Que estava em casa e que passou a madrugada - que esteve até às tantas da manhã - a falar ao telemóvel com o líder da claque Fernando Mendes, que queria o contacto, a morada do Acuña. Disse: 'vocês nem sabem o que é que estava a ser preparado'", relatou a testemunha.

Márcio Sampaio foi ouvido durante a manhã na 16.ª sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em Alcochete, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos, incluindo o antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.