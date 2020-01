EUA/Irão

O ouro está hoje a negociar perto dos 1,5 dólares, em máximos de seis anos, com os investidores a procurarem este "ativo de refúgio" num contexto de incerteza política e aumento das tensões no Médio Oriente.

Segundo a agência financeira Bloomberg, o ouro estava esta manhã a subir 1,46% para os 1.574,84 dólares por onça, negociando em máximos registados em abril de 2013.

Os analistas da Goldman Sachs citados pela Bloomberg consideram que, perante a incerteza das relações comerciais dos EUA com o Irão, o ouro é um ativo mais "eficaz" para os investidores se protegerem do confronto, em comparação com o petróleo, embora este esteja também a valorizar desde sexta-feira e a negociar acima dos 70 dólares.