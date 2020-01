Actualidade

Perto de cem carros da Uber partiram hoje de Belém, em Lisboa, pelas 11:40 numa marcha lenta de protesto contra a redução dos preços pela plataforma eletrónica.

A marcha lenta começou em Belém e termina no 'green hub' da Uber nas Amoreiras.

Com esta redução de preços, os motoristas com quem a agência Lusa falou no local queixam-se que será reduzida a margem de lucro, considerando que não se pode "estar a trabalhar para aquecer".