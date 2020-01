Actualidade

O primeiro-ministro da Cabo Verde pediu hoje que a "Justiça se faça" no caso do estudante cabo-verdiano que morreu após agressões em Bragança, mas garante que as relações com Portugal não são beliscadas com este incidente.

"Esperemos que a Justiça se faça. Nós confiamos na Justiça portuguesa, a investigação está em curso, temos que aguardar agora os resultados", disse o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, questionado pela Lusa à margem de um ato oficial na Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

Em 21 de dezembro de 2019, o estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos Rodrigues terá sido agredido por vários homens à saída de uma discoteca da cidade.