Actualidade

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, defendeu hoje em Lisboa a necessidade de potenciar a relação bilateral com Portugal, advogando mais diálogo entre os dois Governos e encontros mais regulares e frequentes.

"Angola e Portugal estão em posições em que podem fazer a diferença nos problemas globais, mas para nos debruçarmos sobre essas questões em conjunto temos de potenciar a relação bilateral, com mais diálogo político entre os governos, tornando os encontros mais frequentes e regulares, e sincronizando a concertação multilateral nas Nações Unidas ou nas nossas instituições regionais e comunitárias", disse o chefe da diplomacia angolana.

Falando na sessão de abertura do Seminário Diplomático, que decorre hoje e terça-feira no Museu do Oriente, em Lisboa, Manuel Augusto destacou o "excelente nível das relações bilaterais" entre os dois países e reforçou a ideia de que Angola é um país diferente, aberto para os negócios e desejoso de investimentos internacionais.