OE2020

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República alerta para "indícios de suborçamentação" das despesas com pessoal na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, que começa hoje a ser debatida no parlamento.

"No respeitante às despesas com pessoal, o valor orçamentado traduz um ritmo de crescimento inferior ao esperado no ano de 2019, pese embora se encontrem previstas para o ano de 2020 medidas novas e antigas de política remuneratória que requerem mais despesa nesta rubrica", referem os peritos do parlamento no relatório de apreciação preliminar da proposta de Orçamento do Estado (POE) para 2020.

Segundo sustentam, "o valor estimado para estas medidas é superior ao acréscimo orçamentado, pelo que existem indícios de suborçamentação", sendo que "o exercício de estimação da execução em 2019 que integra a POE reviu em alta a dotação inicialmente orçamentada, reconhecendo suborçamentação no planeamento desse ano".