O ministro da Defesa disse hoje à Lusa que os 35 militares portugueses em missão no Iraque estão "tranquilos e salvaguardados", aguardando o retomar das ações de formação suspensas, e defendeu que é prematuro falar em retirada.

Em declarações à agência Lusa, João Gomes Cravinho disse que está "em contacto permanente" com os militares no terreno e que a informação que tem recebido nos últimos dias sobre a situação no Iraque, quer da capital, Bagdad, quer da base militar de Besmayah, indica que os militares "estão bem e que não há nenhum perigo imediato".

"Temos os nossos militares perfeitamente tranquilos e salvaguardados. Besmayah está a 40 quilómetros de Bagdad e é um local resguardado. Eles estão bem e não há nenhum tipo de perigo imediato", declarou.