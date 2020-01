Actualidade

Três homens suspeitos de tráfico de estupefacientes foram detidos na Autoestrada do Sul - A2, entre Alcácer do Sal e Grândola, distrito de Setúbal, transportando 60 mil doses de haxixe, e ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje a PSP.

A detenção dos suspeitos, com idades entre os 35 e os 42 anos, ocorreu na sexta-feira, pelas 22:20, "através de uma indicação que apontava no sentido de estar a decorrer uma transação avultada de estupefacientes na Autoestrada do Sul - A2", que liga Lisboa a Albufeira.

Neste âmbito, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) montou um dispositivo operacional para "confirmar essas suspeitas e intercetar os seus autores", o que resultou na localização de "duas viaturas suspeitas".