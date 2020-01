Ano Judicial

O bastonário da Ordem dos Advogados eleito considerou hoje que o ano judicial "começa com algumas nuvens negras", uma das quais resultante do anúncio pelo Governo da intenção de criar um sistema de delação premiada.

"Efetivamente achamos incompreensível que tenham sido confrontados com o recente anúncio da criação de um grupo de trabalho destinado a estabelecer medidas que representam uma alteração radical do paradigma existente no nosso processo penal, sem que essas medidas constassem sequer do programa do Governo discutido no Parlamento", criticou Luís Menezes Leitão, discursando na cerimónia de abertura do ano judicial, em Lisboa.

O recém-eleito bastonário, que toma posse em 14 de janeiro, indicou que nalguns casos as medidas anunciadas "colidem mesmo com preceitos constitucionais".