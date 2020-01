Actualidade

O diretor da consultora EXX Africa considerou hoje à Lusa que o principal objetivo da ação judicial contra Isabel dos Santos é tornar os ativos ingeríveis e forçar a empresária a abandonar os negócios em Angola.

"O principal objetivo desta ação legal parece ser tornar os negócios de Isabel dos Santos em Angola ingeríveis e assim forçar uma venda ou transferência dos seus bens para o Estado angolano ou para compradores politicamente próximos" do executivo, acrescentou o analista.

Questionado pela Lusa sobre o arresto dos bens de Isabel dos Santos, do seu marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, Robert Besseling disse estar "particularmente interessado na escolha da véspera de fim de ano para a divulgação do congelamento dos bens".