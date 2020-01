Actualidade

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2020 é de 2,3%, e a da inflação caiu de 3,61% para 3,60%, segundo analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) do Brasil.

Os dados foram divulgados hoje, na primeira edição deste ano do Boletim Focus do BC, num levantamento feito com analistas e instituições financeiras.

2020 poderá ser o ano de maior crescimento económico no Brasil desde 2013, quando o país cresceu 3%, caso as previsões se efetuem.