Ano Judicial

A ministra da Justiça considerou hoje que se conseguiu em 2019 "controlar os efeitos da crise no sistema de justiça" e antevê que "2020 será seguramente um ano ainda melhor" para a jurisdição comum, administrativa e fiscal.

Francisca Van Dunem, que falava na abertura do ano judicial no Palácio da Ajuda, em Lisboa, referiu que para esta melhoria contribuiu o reforço de meios humanos e as alterações recentemente implementadas, que dotaram o sistema judicial de instrumentos de gestão, simplificando procedimentos e permitindo a criação de juízos especializados.

Quanto ao ano de 2019, disse, terminou com o sistema de justiça mais célere e dinâmico, tendo os tribunais comuns encerrado com números mais baixos do que os de 1996, ou seja, menos de 800 mil processos.