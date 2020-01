Mau tempo

Montemor-o-Velho, Coimbra, 06 jan 2019 - A população da Ereira, Montemor-o-Velho, teme que as próximas chuvas e uma nova subida do rio Mondego venham a inundar a aldeia, devido a uma vala atulhada de detritos e vegetação que não permite escoar a água.

Em declarações à agência Lusa, o presidente de Junta da Ereira, Vasco Martins, resumiu a "preocupação" da população, argumentando que "existe um problema grave" com a vala de enxugo, por esta estar cheira de detritos e vegetação que praticamente impossibilita a normal circulação da água.

A vala em causa corre paralela ao rio e, em condições normais, deveria receber a água dos campos em redor - que no caso da Ereira se acumula há mais de 15 dias em frente à zona baixa da aldeia, mantendo cortado um acesso viário junto à praia fluvial ali existente - e canalizá-la até às comportas da estação de bombagem do Foja, onde entra no Mondego.